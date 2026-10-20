Европейские чиновники больше не способны справляться с миграционными, энергетическими, экономическими и социальными проблемами, которые, по мнению спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, возникли из-за их собственных решений.
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