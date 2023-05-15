Белокурый красавец, весь в отца: повзрослевший сын Ивана Янковского всех изумил

Актриса поделилась редкими семейными снимками. Диана Пожарская с сыном Соцсети32-летний Иван Янковский познакомился с Дианой Пожарской во время съемок фильма «Чемпион», где они сыграли женатую пару, и в итоге их экранные отношения стали реальными.