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Белокурый красавец, весь в отца: повзрослевший сын Ивана Янковского всех изумил

Белокурый красавец, весь в отца: повзрослевший сын Ивана Янковского всех изумил

Актриса поделилась редкими семейными снимками. Диана Пожарская с сыном Соцсети32-летний Иван Янковский познакомился с Дианой Пожарской во время съемок фильма «Чемпион», где они сыграли женатую пару, и в итоге их экранные отношения стали реальными.

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