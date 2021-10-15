Выгнала ребенка с дня рождения. А как бы поступили вы?

Позитив для оптимистовОбществоВыгнала ребенка с дня рождения. А как бы поступили вы? У ребенка день рождения, позвали парочку одноклассников. И одна одноклассница привела какую-то свою подружку.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина ТолстоброваКак не по человечески поступила с девочкой эта дама. Главное , это то,наверное, что подарка не принесла. Люди стали меркатильными. Я тоже бы за своего ребенка заступилась бы.ИИИрина ИвановаМогла бы позвонить мамаше, чтоб ребенка забрала. А так получается, оставление в опасности, в общем-то.Natalyмамаша , которая сначала отпускает 10 летнего ребёнка неизвестно куда непонятно за чем ХОРОША до невероятности. Сначала не выяснила доподлинно куда девочка идёт и чем там будет заниматься и с кем, по какому поводу ребёнок вообще покидает дом, а потом прибегает права качать к незнакомым людям, которые вовсе не обязаны. в отличие от неё нести какую либо ответственность за жизнь, здоровье и благополучие этой деточки.......Элина МорозоваА случись чего, ее же и обвинили бы...ольга решетниковаНаготовила всего, из расчета на определенное количество - что, прямо ровно пять кусочков курицы, пять стаканов компота. пять пирожных, пять апельсинов, пять виноградин? Даже и в этом случае можно было нарезать апельсины кружками, а пирожные просто не ставить на стол. Не верится, извините. Впечатляет, что мама девочки абсолютно не возмущена тем, что доча куда-то поперлась со двора. В незнакомый район. Надеюсь, что дома на девочку она тоже наорала. ///По поводу выгоняния - нужно было позвонить мамаше, чтобы забрала дочу. На улицу не нужно было. мало ли что, в нынешнее-то время.Элина МорозоваОбе хороши....Nataly***Дочь ее НА СВОЕМ ПРАЗДНИКЕ видеть не захотела***!!!! что значит видеть кого то десятилетний ребенок не хочет? вот что там за конфликт между детьми? что происходит в жизни дочери? Мать именинницы даже не выяснила, а почему то просто выставила чужого ребенка за дверь(((Детей в10 лет нужно ещё и учить и учить грамотному взаимодействию в этом мире людей, прививать умение выживать в социуме без явных конфликтов.....Игорь ЧумаковМогла бы и накормить девочку,в любомИгорь ЧумаковМогла бы и накормить девочку,в любом случае и потом позвонить маме её.Совсем уже от жадности крышу у людей сносит.Как можно было выгнать на улицу??? Бездушная эгоистка.Такую, её же дочь и сдаст на старости лет,когда мешать ей будет.НННадежда НикитинаКлючевые фразы у авторши;"... а нам это надо?.... даже подарка не принесла...выгнала..." Накормить ребенка пожалела. Могла бы расспросить кто и что и как здесь оказалась - не трудно. Спросить тел. матери и поговорить. В общем не просто эгоистка, но и сволочь конкретная. Такие мамаши получат от своих деточек позже.Светлана РыбчинскаяДа! Маразм крепчает.А что она хотела услышать о себе-похвалу?!И тем не менее 37% сказали "да"-поступила правильно.Просто страшно за будущее.andmitryну вот когда ваша дорогая по вашему примеру выбросит вас на улицу, (ну или в дом для предсмертных) вспомните этот ДР и свою жадность и свинство.Марина МаксимоваЯ не понимаю , как можно ребенка выгнать на улицу. Или она не женщина? Могла бы позвонить матери, в крайнем случае.Лора ЛораСволочь...Комментировать
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