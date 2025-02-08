В Удмуртии руководитель стройфирмы, похитивший у 60 клиентов 166 млн рублей, уличен в еще одной махинации

В Удмуртской Республике следователи Следственной части Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбудили ещё одно уголовное дело в отношении 35-летнего руководителя строительной компании, ранее задержанного полицейскими за серию мошенничеств.
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