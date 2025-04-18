Матвиенко раскритиковала планы ЕС провести встречу в Киеве 9 мая

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала намерение Европейского Союза провести встречу 9 мая в Киеве, отметив, что лидеры уважаемых суверенных государств не будут участвовать в данном мероприятии.
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