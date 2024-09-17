77 инновационных площадок открыли в Иркутской области в новом учебном году

В сентябре 2024 года в Иркутской области открылись 73 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» и три школьных технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа».
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