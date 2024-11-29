Если хочешь начать новую жизнь - начинай в пятницу, в понедельник всегда найдутся дела поважнее! ))) Хорошего дня! 😜.
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Если хочешь начать новую жизнь - начинай в пятницу, в понедельник всегда найдутся дела поважнее! ))) Хорошего дня! 😜.