Почему столько ажиотажа вокруг «зерновой сделки» и что выиграет Россия от разблокирования украинских портов

Главная интрига грядущей недели – это «зерновая сделка». Reuters делится инсайдом, что Украина, Россия, Турция и ООН все-таки могут договориться о разблокировании экспорта зерна из украинских портов.
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