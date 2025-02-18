В ЯНАО представители молодежной организации «Киберволонтеры» оказывают содействие транспортным полицейским

В целях предупреждения распространения идеологии экстремизма в молодежной среде сотрудники Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте и Ноябрьского ЛОП, в период с 10 по 17 февраля 2025 года в рамках профилактической акции «Закон», провели профилактические беседы с учащимися и преподавательским составом образовательных учреждений региона.
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