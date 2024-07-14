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«Ведомости»: в России ожидается нехватка кандидатов и докторов наук

«Ведомости»: в России ожидается нехватка кандидатов и докторов наук

Российские эксперты прогнозируют нехватку кандидатов и докторов наук в стране. Об этом, ссылаясь на исследование Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, сообщает газета «Ведомости».

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