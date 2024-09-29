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«Аранжировку украли»: Салтыкова обвинила Бузову в плагиате и пристыдила за дерзкое общение со старшими

«Аранжировку украли»: Салтыкова обвинила Бузову в плагиате и пристыдила за дерзкое общение со старшими

Между исполнительницами назрел нешуточный конфликт. Салтыкова, которой дали право оценивать вокальные данные Бузовой, жестко раскритиковала певицу.

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