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Провожаем лето с иронией: убойная подборка мемов

Провожаем лето с иронией: убойная подборка мемов

В последний вечер августа есть особая ирония. Календарь ещё говорит, что лето в разгаре, но уже завтра наступит первое сентября, и одна половина людей начнёт новую жизнь с чистого листа, а вторая будет лихорадочно вспоминать, что же она забыла сделать.

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