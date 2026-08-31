Провожаем лето с иронией: убойная подборка мемов

В последний вечер августа есть особая ирония. Календарь ещё говорит, что лето в разгаре, но уже завтра наступит первое сентября, и одна половина людей начнёт новую жизнь с чистого листа, а вторая будет лихорадочно вспоминать, что же она забыла сделать.