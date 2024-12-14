❗️Мошенники начали массово обманывать студентов — они звонят от имени деканата и требуют зарегистрироваться с помощью «Госуслуг» в СЦОС (Современная цифровая образовательная среда).
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❗️Мошенники начали массово обманывать студентов — они звонят от имени деканата и требуют зарегистрироваться с помощью «Госуслуг» в СЦОС (Современная цифровая образовательная среда).