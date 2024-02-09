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Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Сырского иного подхода к мобилизации

Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Сырского иного подхода к мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от назначенного главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных для участия почти миллиона человек, не участвовавших на фронте.

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