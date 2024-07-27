Предлагаю проверить лиц пропагандировавших поездку нейтральных спортсменов под белыми флагами на олимпиаду в Париже еще и на предмет пропаганды ЛГБТ.
Радужная Олимпиада
Комментарии
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Андрей
это днище всё в говне.
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12 час.
Регина Толстоброва
какое позорище.
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11 час.
Наталия
Как хорошо, что у нас этого не показывают. Детям и старикам подобные зрелища смертельно вредны. А взрослые люди с устойчивой психикой все равно не стали бы это смотреть. Неужели церемония закрытия этого мероприятия сможет превзойти по степени мерзости это ? На Западе процветает культ уродства и извращений.
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7 час.
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