Радужная Олимпиада

Наталия

Как хорошо, что у нас этого не показывают. Детям и старикам подобные зрелища смертельно вредны. А взрослые люди с устойчивой психикой все равно не стали бы это смотреть. Неужели церемония закрытия этого мероприятия сможет превзойти по степени мерзости это ? На Западе процветает культ уродства и извращений.