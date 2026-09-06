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Как изменилась Маргарита Симоньян спустя год борьбы со смертельным заболеванием

Как изменилась Маргарита Симоньян спустя год борьбы со смертельным заболеванием

Маргарита Симоньян опубликовала свои фото, сделанные после начала химиотерапии и сейчас. И на новых снимках отчетливо видно, что супруга покойного Тиграна Кеосаяна изменилась в лучшую сторону.

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