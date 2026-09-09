Отходы Приморской АЭС отправят на Урал, а не утилизируют в крае

Виталий Макеев, занимающий пост директора департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом», сообщил, что утилизация отходов, которые будут образовываться при работе Приморской АЭС, на территории края не планируется.
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