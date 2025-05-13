Установлен исторический рекорд многоразовости ракет: Falcon 9 успешно запустили в 28-й раз, она вывела на орбиту новые спутники

Обновлено: пуск успешный, космические аппараты выведены на околоземную орбиту. SpaceX начала трансляцию очередного рекордного старта ракеты Falcon 9, который станет 28-м полётом для данного ускорителя и 40-м запуском спутников Starlink в 2025 году.
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