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Регионы России

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В Санкт-Петербурге открыт выставочный проект «Как создается чудо» в рамках фестиваля циркового искусства «Без границ»

В Санкт-Петербурге открыт выставочный проект «Как создается чудо» в рамках фестиваля циркового искусства «Без границ»

Выставка продлится до 6 декабря и впервые широкая публика сможет ознакомиться с предметами из коллекции Музея циркового искусства, представляющей почти вековую историю циркового искусства в России.

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