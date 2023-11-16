СБ ООН принял резолюцию, призывающую к гуманитарным паузам в Газе

Совбез ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, которая призывает установить длительные гуманитарные паузы и коридоры в сектора Газа, а также немедленно освободить заложников, особенно детей.
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