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«Тампа» подарит билеты спасателям, боровшимся с ураганом «Милтон»

«Тампа» подарит билеты спасателям, боровшимся с ураганом «Милтон»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подарит билеты первые три домашних матча в регулярном чемпионате НХЛ спасателям и сотрудникам других служб, которые боролись с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен», обрушившихся на штат Флорида.

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