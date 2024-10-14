«Тампа» подарит билеты спасателям, боровшимся с ураганом «Милтон»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подарит билеты первые три домашних матча в регулярном чемпионате НХЛ спасателям и сотрудникам других служб, которые боролись с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен», обрушившихся на штат Флорида.
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