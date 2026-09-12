"Солар": в июле число веб-атак на российские компании достигло рекордных 417 млн

В июле 2026 года в России зафиксировали рекордное число веб-атак на компании — 417 миллионов, абсолютный максимум за все время наблюдений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский: встреч...
- Новак: первый тан...
- АК NDTV: в давке на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым