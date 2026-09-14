МВД Таджикистана обсудило противодействие преступности в СНГ

Делегация МВД Таджикистана во главе с подполковником милиции Тоджиддином Нуриддинзодой приняла участие в Минске во встрече руководителей НЦБ Интерпола СНГ, обсудив укрепление сотрудничества и противодействие киберпреступности и терроризму.