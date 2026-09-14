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Шум от насосов и другого инженерного (технологического) оборудования в многоквартирном доме

В статье «Шум от соседа сверху после ремонта: когда суд может обязать соседа переделать пол (часть первая) и (часть вторая) мы разбирали виды шума, его природу и способы распространения в многоквартирном доме.

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