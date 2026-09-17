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Тульские новости

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Ксения Горячева обсудила с туляками проблему домашнего насилия

Ксения Горячева обсудила с туляками проблему домашнего насилия

В Туле состоялась встреча жителей города с кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Ксенией Горячевой.

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