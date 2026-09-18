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«Онкопатруль» на заводе «Электросигнал»: специалисты Воронежского областного научно‑клинического онкоцентра провели очередной выездной приём

«Онкопатруль» на заводе «Электросигнал»: специалисты Воронежского областного научно‑клинического онкоцентра провели очередной выездной приём

За один день врачи ВОНКОЦ обследовали более 100 работников предприятия.19 сентября. /MEDIA TALK/. За один день врачи ВОНКОЦ обследовали более 100 работников предприятия.

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