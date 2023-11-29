В Госдуме готовы бороться с банками за отмену комиссий при оплате ЖКУ

Депутаты надеются, что закон вступит в силу с января 2024 года В Госдуме заявили о готовности препятствовать банкам, если там захотят за счет поставщиков услуг компенсировать свои выпадающие доходы из-за отмены комиссий при оплате ЖКУ, пишет "Парламентская газета".