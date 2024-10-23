Народный артист России Евгений Князев умер на 83-м году жизни

Народный артист России умер на 83-м году жизни, рассказали в городской администрации. Местные власти уточнили: в 1988 году с коллегой Глебом Дроздовым он приехал в Тольятти и стал одним из основателей театра "Колесо".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии