Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен по видеосвязи договорились о контроле над разногласиями в переходный период

Пекин, 7 января /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник провели разговор по видеосвязи, во время которого договорились о сохранении контактов, контроле над разногласиями и продолжении стабилизации китайско-американских экономических отношений в период передачи президентской власти в США.