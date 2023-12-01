Минобороны рассказало о борьбе «Синицы» с дронами ВСУ

Станции радиоэлектронной борьбы Р-934У «Синица», которые применяют в ходе специальной военной операции, успешно перехватывают беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
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