В бою погиб начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин

Телеграм-канал первого фанатского добровольческого разведывательно-штурмового отряда “Эспаньола” передает, что начальник разведки отряда Вячеслав Субботин, известный под позывным “Выходной”, погиб 3 марта во время выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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