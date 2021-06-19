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Коронавирус в Крыму. Число заболевших упорно ползёт вверх

Коронавирус в Крыму. Число заболевших упорно ползёт вверх

За 18 июня в Крыму зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 117 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа.

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