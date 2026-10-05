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В кастрюльке

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Вырезаю из бисквита круги стаканом и собираю гнёздышки: пошаговый рецепт пирожных «Лимон-Ананас»

Вырезаю из бисквита круги стаканом и собираю гнёздышки: пошаговый рецепт пирожных «Лимон-Ананас»

Когда к столу нужен нежный домашний десерт с ярким цитрусовым ароматом и приятной кислинкой, стоит приготовить лимонное пирожное «Лимон-Ананас».

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