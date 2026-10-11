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Спорт Уик-Энд

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Гурцкая: Инсайда про Барко и «Зенит» у меня не было, это игра драматического актёра - агента Барко, заставившего «Спартак» пойти на свои условия

Гурцкая: Инсайда про Барко и «Зенит» у меня не было, это игра драматического актёра - агента Барко, заставившего «Спартак» пойти на свои условия

«По поводу инсайда про Барко и «Зенит». Во-первых, никакого инсайда я не давал, а только сказал, что появилась новость о том, что им могут заинтересоваться в Санкт-Петербурге, - заявил футбольный менеджер Тимур Гурцкая.

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