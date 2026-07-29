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Контрафронт

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Мали: Военные чиновники объявили, что ночной комендантский час с 21:00 до 05:30 по местному...

Мали: Военные чиновники объявили, что ночной комендантский час с 21:00 до 05:30 по местному времени/GMT в регионе Гао был продлен до 26 августа на фоне продолжающихся боевых действий между силами безопасности и боевиками Джамаат Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин (ДНИМ) и Фронта освобождения Азавада (ФЛА) по всей стране.

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