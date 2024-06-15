Более 20 сёл Крыма остались без света из-за непогоды

В некоторых районах Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии из-за непогоды. Аварийные бригады «Крымэнерго» сейчас работают в Симферопольском, Черноморском, Ленинском, Белогорском, Сакском, Нижнегорском районах, а также в Джанкое и Судаке.