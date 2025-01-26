Журналист Морган: Роналду невероятно уважительно относится к Месси

Известный британский журналист Пирс Морган раскрыл отношение португальского нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду к своему главному сопернику - аргентинскому форварду "Интер Майами" Лионелю Месси.
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