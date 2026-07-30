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На четвёртом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 смонтировали первое крупногабаритное оборудование

На четвёртом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 смонтировали первое крупногабаритное оборудование

Это «ловушка расплава» — одна из важнейших систем безопасности АЭСПресс-служба Росатома сообщила, что на строящемся энергоблоке №4 Ленинградской АЭС-2 смонтировано первое крупногабаритное оборудование — корпус устройства локализации расплава.

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