Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем канале в МАХ, что следит за обращениями жителей о ходе очистки ряда региональных трасс после снегопада и находится на связи с Дорожной службой региона.
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