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Bloomberg: Россия существенно нарастила нефтяной экспорт по морю

Bloomberg: Россия существенно нарастила нефтяной экспорт по морю

В последние дни и недели прошедшего года Москва заметно увеличила объем продаж нефти морским путем. Агентство Bloomberg указывает, что был достигнут уровень средних четырехнедельных поставок с начала ноября и еженедельных отгрузок – с июля.

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