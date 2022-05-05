Китай сегодня: Foxconn увеличивает число сотрудников в Чжэнчжоу на фоне растущего спроса на iPhone

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — Крупнейший в мире завод по производству iPhone, управляемый компанией Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Центральный Китай, активизировал набор рабочих мест в связи с ростом спроса на iPhone.
Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — Крупнейший в мире завод по производству iPhone, управляемый компанией Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Центральный Китай, активизировал набор рабочих мест в связи с ростом спроса на iPhone.
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