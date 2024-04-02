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Взятие Часова Яра откроет новую линию обороны ВСУ: Нюансы, о которых не говорят официально

Взятие Часова Яра откроет новую линию обороны ВСУ: Нюансы, о которых не говорят официально

Вооружённые силы России приближаются к городу Часов Яр, который прикрыт цепью укреплений. Населённый пункт является своего рода стратегическим тупиком для наших войск, однако его освобождение позволит лишить ВСУ практически всего.

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