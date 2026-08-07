Российские войска взяли под контроль Анискино в Харьковской области

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Север». 07-08-2026 12:21 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Анискино.
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