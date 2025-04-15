Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов осмотрел социальные объекты в поселке Васильево

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов и представители «Единой России» вместе с общественниками осмотрели восемь социальных объектов в поселке Васильево Зеленодольского района, работы по ремонту и строительству которых ведутся в рамках народной программы.