Bloomberg: условия возвращения в Россию не устраивают западный бизнес

Требования российских властей для компаний с Запада кажутся чрезмерными.Требования российских властей, имеющиеся на сегодняшний день по поводу возвращения иностранных компаний, западный бизнес не устраивают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии