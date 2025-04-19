История и археология: Как сирота стала фрейлиной, сбежала из России с принцем, а ее праправнук стал королем Англии: Юлия фон Гауке

Если детально изучить родословную короля Великобритании Карла III, то в четвертой генерации по его отцу принцу Филиппу Эдинбургскому можно обнаружить имя давно забытой Юлии фон Гауке, круглой сироты, некогда взятой под опеку русским императором Николаем I и назначенной фрейлиной цесаревны Марии Александровны.