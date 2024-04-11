Министр рассказал, почему дороги на Алтае в этом году "перезимовали" хуже, чем обычно

По словам Антона Воронова, все ямы заделают с наступлением хорошей погоды Автомобильные дороги в Алтайском крае из-за перепада погоды эту зиму "пережили" хуже, чем обычно, сообщил журналистам во время пресс-конференции министр транспорта региона Антон Воронов.