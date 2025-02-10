Поставки сырья на российские НПЗ падают

В частности, это происходит из-за атак дронов на заводы. Объем отгрузок на нефтеперерабатывающие заводы в 2024 году сократился на 2,5%, переработка снизилась на 3%, а выпуск бензинов — почти на 6,5% Поставки сырья на российские НПЗ в прошлом году снизились, в том числе из-за атак дронов на заводы, пишет газета «Коммерсантъ».