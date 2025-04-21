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Царьград

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Задержан бывший курский депутат, дававший показания на экс-губернатора Смирнова

Задержан бывший курский депутат, дававший показания на экс-губернатора Смирнова

Дело связано со строительством защитных сооружений на границе.Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, давший показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, задержан по делу о мошенничестве.

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