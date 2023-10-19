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Пока мамы не было рядом: сын Кейт Миддлтон сорвался на публике

Пока мамы не было рядом: сын Кейт Миддлтон сорвался на публике

Принц Джордж выглядел уменьшенной копией своего отца Уильяма. Принц Уильям пришел с сыном Джорджем на стадион LEGION-MEDIA10-летний принц Джордж не так уж часто появляется на публике без своей мамы Кейт Миддлтон.

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